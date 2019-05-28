28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Everton'ın gözü Kagawa'da

Everton'ın gözü Kagawa'da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

İngiliz ekibi , Beşiktaşla olan kiralık sözleşmesi sona eren ve 'a geri dönen 'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere ekiplerinden , 'tan ayrılan 'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, 'a dönmüştü. Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için 'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.
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