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Everton'ın gözü Kagawa'da
Giriş Tarihi: 28.05.2019
İngiliz ekibi Everton, Beşiktaşla olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund'a geri dönen Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan ayrılan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'a dönmüştü. Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.
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