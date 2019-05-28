28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Spor kulüpleri arasında analizlerde bulunan KPMG , Avrupa kulüplerinin değerlerini ölçtü. 'in en değerli kulübü, 346 milyon Euro'yla olurken, siyah-beyazlılar aynı zamanda Avrupa'nın da 23. kulübü oldu. Listenin zirvesinde 3 milyar 224 milyon Euro'yla yer aldı.

Avrupa'da spor kulüplerinin analizlerini yapan KPMG , Avrupa'nın en değerli 32 kulübünü belirledi. Listeye 'den ve girerken, siyah-beyazlı ekip 23. sırada, sarı-kırmızılılar ise 32. sırada yer buldu. Listenin zirvesinde yer alan kulüp ise İspanyol ekibi oldu. Son 3 yıldır listede yer alan Fenerbahçe ise liste dışında kaldı. Beşiktaş yüzde 15'lik büyüme yaşarken değeri 346 milyon Euro olarak belirlendi. Yüzde 26'lık küçülme kaydedilen Galatasaray'ın değeri ise 246 milyon Euro olarak belirlendi. Listede Real Madrid 3 milyar 224 milyon Euro'yla ilk sırada yer aldı. Listede ilk 10 sırada yer alan ekipler şu şekilde:

1. Real Madrid () 3 milyar 224 milyon Euro
2. () 3 milyar 207 milyon Euro
3. (Almanya) 2 milyar 696 milyon Euro
4. (İspanya) 2 milyar 676 milyon Euro
5. (İngiltere) 2 milyar 460 milyon Euro
6. (İngiltere) 2 milyar 227 milyon Euro
7. Liverpool (İngiltere) 2 milyar 95 milyon Euro
8. (İngiltere) 2 milyar 8 milyon Euro
9. Tottenham (İngiltere) 1 milyar 679 milyon Euro
10. () 1 milyar 548 milyon Euro
23. BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE) 383 milyon Euro
32. GALATASARAY (TÜRKİYE) 246 milyon Euro
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