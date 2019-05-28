28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın araştırdığı forvet: Choupo-Moting

İşte Beşiktaş'ın araştırdığı forvet
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

Hücum hattını güçlendirmek isteyen 'ın, Saint-Germain'de forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu Eric Choupo-Moting için nabız yokladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin yıldız futbolcunun durumunu araştırdığı ve teklif için fiyat aralığı belirlemeye çalıştığı bildirildi.

Fransız basınından RMC Sport, 'la ilgili dikkat çeken bir iddiası ortaya attı. Habere göre siyah-beyazlılar, Saint-Germain'in forveti Eric Choupo-Moting'in durumunu yakından takip ediyor.

30 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz ocak ayından beri ilgilenen Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerden henüz resmi ve somut bir teklifin gelmediği belirtilirken, oyuncuyla ilgili fiyat konusunda aralık beliremek için nabız yoklandığı ifade edildi.

AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR

Ailevi sorunlar yaşayan ve otelde kalmaya başlayan Moting'in yöneticileriyle görüştükten sonra nihai kararını vereceği bildirildi. Kamerunlu milli futbolcu, 'nin küme düşmesinin ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSG'ye transfer olmuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 müsabakaya çıkan yıldız isim, ligde 3 gole imzasını attı.

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