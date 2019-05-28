Beşiktaş'ta büyük zirve

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugün teknik direktör Abdullah Avcı ile buluşuyor. Prensipte anlaşan ikili anlaşmanın son detaylarını konuşacak

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor. Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından koltuğu yeni bir isme devretmek için çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'da karar kıldı. Tecrübeli çalıştırıcıyla birçok yönetici bireysel anlamda uzun süredir dirsek temasında. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından Abdullah Avcı'ya resmi teklifini yapacağı öğrenildi.

Takımı Avcı'ya emanet etmek isteyen yönetim, tecrübeli teknik adama 3 yıllık kontrat imzalatmayı planlıyor. Bugün yapılacak olan görüşmede anlaşmanın son detaylı görüşülecek. Siyah-beyazlıların Abdullah Avcı ile yıllık 1.5 milyon euro karşılığı Türk Lirası'ndan 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın sözleşmesinde ayrıca 3.5 milyon TL'lik şampiyonluk primi bulunacağı iddia edildi.

ARDA TURAN KONUŞULACAK



Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli teknik adamın Arda Turan için de siyah-beyazlı yönetimle özel bir görüşme yapması bekleniyor. Kara Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın en yakın arkadaşı olan Arda'nın, siyah-beyazlı takıma bonservis bedeli olmadan ve Burak'ın aldığı rakam olan 2 milyon euro'yu almayı kabul etmesi durumunda transfer edileceği konuşuluyor.