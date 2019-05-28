28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta büyük zirve

Beşiktaş'ta büyük zirve
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

Başkanı bugün teknik direktör ile buluşuyor. Prensipte anlaşan ikili anlaşmanın son detaylarını konuşacak

'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor. 'in görevini tamamlamasının ardından koltuğu yeni bir isme devretmek için çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar 'da karar kıldı. Tecrübeli çalıştırıcıyla birçok yönetici bireysel anlamda uzun süredir dirsek temasında. Beşiktaş Başkanı 'ın bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından Abdullah Avcı'ya resmi teklifini yapacağı öğrenildi.

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Takımı Avcı'ya emanet etmek isteyen yönetim, tecrübeli teknik adama 3 yıllık kontrat imzalatmayı planlıyor. Bugün yapılacak olan görüşmede anlaşmanın son detaylı görüşülecek. Siyah-beyazlıların Abdullah Avcı ile yıllık 1.5 milyon euro karşılığı Türk Lirası'ndan 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın sözleşmesinde ayrıca 3.5 milyon TL'lik şampiyonluk primi bulunacağı iddia edildi.

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ARDA TURAN KONUŞULACAK

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli teknik adamın için de siyah-beyazlı yönetimle özel bir görüşme yapması bekleniyor. Kara Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın en yakın arkadaşı olan Arda'nın, siyah-beyazlı takıma bonservis bedeli olmadan ve Burak'ın aldığı rakam olan 2 milyon euro'yu almayı kabul etmesi durumunda transfer edileceği konuşuluyor.

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