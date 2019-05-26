Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlıklara şimdiden başladı. Beşiktaş'ta da A Milli Takıma uğurladığı hocası Şenol Güneş'in ardından yeni sezon temizliği başlıyor. Şampiyonluk hedefleriyle başladığı ligi 3. sırada tamamlayabilen siyah-beyazlı ekip gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Takıma birçok takviye yapmayı planlayan Başkan Fikret Orman ve ekibi öncelik olarak teknik direktör konusunu halletmek istiyor, sonrasında ise birçok isimle yollar ayrılıp yerine yapılacak takviyelerin ardından yeni sezona taraftarlarına 2020 model bir kartal izletme uğraşında.