27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Alfa harekatı
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Beşiktaş’ın 21 yaşındaki oyuncu için Benfica’ya kiralama teklifi yapıp beklemeye geçtiği bildirildi.
Bir yandan hoca arayan Beşiktaş diğer taraftan da yeni sezonun takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Benfica'nın genç futbolcusu Alfa Semedo... Bir süre önce gündeme gelen 21 yaşındaki ön libero için menajerler düzeyinde görüşme yapan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Portekiz basınında da yer alan haberlerde Benfica'nın geçen sezon Espanyol'a kiraladığı 1.90 boyundaki oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni durağının Beşiktaş olabileceği vurgulandı.
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