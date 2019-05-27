27 Mayıs 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Alfa harekatı

Alfa harekatı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.05.2019

’ın 21 yaşındaki oyuncu için ’ya kiralama teklifi yapıp beklemeye geçtiği bildirildi.

Bir yandan hoca arayan diğer taraftan da yeni sezonun takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de 'nın genç futbolcusu Semedo... Bir süre önce gündeme gelen 21 yaşındaki ön libero için menajerler düzeyinde görüşme yapan siyah-beyazlıların, ekibine kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Portekiz basınında da yer alan haberlerde Benfica'nın geçen sezon Espanyol'a kiraladığı 1.90 boyundaki oyuncuyu tekrar göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni durağının Beşiktaş olabileceği vurgulandı.
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