Ansarifard sürprizi
Kara Kartal, Nottingham Forest’ın golcüsü Karim Ansarifard’ı transfer listesine dahil etti. Hamburg ve G. Rangers da devrede
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, adı İranlı golcü Karim Ansarifard'la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers. Kulüp menajeri Martin O'Neill, yeni sezon öncesinde yeni transferler yapmak istediklerini ancak bütçede kısıtlamaya gittiklerini belirterek, takımdaki kimi isimleri satabileceklerini açıkladı. Bu sezon Nottingham'da fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki golcü, oynadığı 12 lig maçında 2 gol bulurken 2 de asist yaptı.
25 MAÇTA 17 GOL, 6 ASİST
Kariyerine İran'da başlayan Ansarifad, özellikle Olmpiakos'taki performansıyla dikkat çekti. Ligde 25 maçta forma giyen golcü, 17 gol atarken 6 da asist yaptı.
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