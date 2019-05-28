28 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Ansarifard sürprizi

Ansarifard sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.05.2019

, ’ın golcüsü Karim Ansarifard’ı listesine dahil etti. Hamburg ve G. Rangers da devrede

çalışmalarını sürdüren 'ın, adı İranlı golcü Karim Ansarifard'la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, ekiplerinden forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers. Kulüp menajeri Martin O'Neill, yeni sezon öncesinde yeni transferler yapmak istediklerini ancak bütçede kısıtlamaya gittiklerini belirterek, takımdaki kimi isimleri satabileceklerini açıkladı. Bu sezon Nottingham'da fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki golcü, oynadığı 12 lig maçında 2 gol bulurken 2 de asist yaptı.

25 MAÇTA 17 GOL, 6 ASİST

Kariyerine 'da başlayan Ansarifad, özellikle Olmpiakos'taki performansıyla dikkat çekti. Ligde 25 maçta forma giyen golcü, 17 gol atarken 6 da asist yaptı.

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