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Çin planı netleşiyor
Giriş Tarihi: 27.05.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayacak olan Beşiktaş'ın Çin planı netleşmeye başladı.
Siyah-beyazlılar, temmuz ayı sonunda ikinci kamp dönemini Çin'de geçirecek. Şangay, Guangzhou veya Pekin şehirlerinden birisinde kalınacak. Kartal 5 gün sürecek kampta Avrupa takımlarının olduğu mini bir turnuvaya katılacak.
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