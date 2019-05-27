27 Mayıs 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Çin planı netleşiyor

Çin planı netleşiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.05.2019

 Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayacak olan 'ın planı netleşmeye başladı.

Siyah-beyazlılar, temmuz ayı sonunda ikinci kamp dönemini 'de geçirecek. Şangay, Guangzhou veya Pekin şehirlerinden birisinde kalınacak. 5 gün sürecek kampta Avrupa takımlarının olduğu mini bir turnuvaya katılacak.
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