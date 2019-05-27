27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Forma giydiği 15 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, takımın en golcü ismi oldu. Ljajic 9, Güven Yalçın da 8 golle Burak'ı takip etti. En istikrarlı isimler arasında ilk sırayı Loris Karius aldı. 30 karşılaşmada kaleyi koruyan Alman file bekçisi, 2 bin 700 dakika sahada kaldı. Hırvat stoper Domagoj Vida 31 maçta 2 bin 695, birkaç sakatlık geçirmesine rağmen Gökhan Gönül ise 29 karşılaşmada 2 bin 389 dakika ile en çok forma giyenlerdendi. Bu oyuncuları 2 bin 250 dakikayla Atiba Hutchinson, 2 bin 229 dakikayla da Ljajic izledi. Sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncuları Gökhan Töre ile Enzo Roco'ydu. Gökhan, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika, Şilili futbolcu da 6 maçta 238 dakika süre alabildi.
Ne de olsa kral
Giriş Tarihi: 27.05.2019
15 maçta 11 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta sezonun öne çıkan adamıydı. Karius da en istikrarlı isim olarak öne çıktı.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta 'en'ler de ortaya çıktı. Devre arasında siyah- beyazlılara imza atmasına rağmen kısa sürede takıma büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, öne çıkan isimlerin başında geldi.
Forma giydiği 15 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, takımın en golcü ismi oldu. Ljajic 9, Güven Yalçın da 8 golle Burak'ı takip etti. En istikrarlı isimler arasında ilk sırayı Loris Karius aldı. 30 karşılaşmada kaleyi koruyan Alman file bekçisi, 2 bin 700 dakika sahada kaldı. Hırvat stoper Domagoj Vida 31 maçta 2 bin 695, birkaç sakatlık geçirmesine rağmen Gökhan Gönül ise 29 karşılaşmada 2 bin 389 dakika ile en çok forma giyenlerdendi. Bu oyuncuları 2 bin 250 dakikayla Atiba Hutchinson, 2 bin 229 dakikayla da Ljajic izledi. Sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncuları Gökhan Töre ile Enzo Roco'ydu. Gökhan, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika, Şilili futbolcu da 6 maçta 238 dakika süre alabildi.
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