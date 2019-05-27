27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Gary Medel de yolculuğa hazır
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Adriano, Kagawa, Pektemek, Gökhan Töre, Tolga Zengin derken Medel'le de yollar ayrılmak üzere.
İngiltere'den West Ham'ın çok istediği Şilili futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılma talebini ilettiği kaydedildi. 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki ön liberoya Arjantin'den de teklif olduğu ve Boca Juniors'un kadrosuna katmak istediği bildirildi. Yönetim uygun bir teklif gelirse Medel'i de elden çıkaracak.
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