27 Mayıs 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gary Medel de yolculuğa hazır

Gary Medel de yolculuğa hazır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Adriano, Kagawa, Pektemek, , derken 'le de yollar ayrılmak üzere.

'den West Ham'ın çok istediği Şilili futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılma talebini ilettiği kaydedildi. 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki ön liberoya Arjantin'den de teklif olduğu ve 'un kadrosuna katmak istediği bildirildi. Yönetim uygun bir teklif gelirse 'i de elden çıkaracak.
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