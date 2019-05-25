25 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gözler Dorukhan'da, yönetim beklemede

Gözler Dorukhan'da yönetim beklemede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.05.2019

'ın genç yıldızı için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin ilgisi var. Beşiktaş Yönetimi'ne henüz bu futbolcu için teklif gelmezken, yönetim de gelmesi muhtemel teklifleri, milli maçların ardından kabul edecek.

'ın genç yıldızı , İtalya Serie A ve ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş Yönetimi'ne şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı. Zira Fransa ve İzlanda ile oynanacak olan maçların kadrosuna davet edilen Dorukhan Toköz'ün, milli forma altında, süre alması halinde göstereceği performans da, bu futbolcu için gelecek teklifleri etkileyecek. Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon Euro'luk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açmayı düşünüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Süper Lig'de umduğunu bulamadı Beşiktaş Süper Lig'de umduğunu bulamadı
Fenerbahçe'de santrfora 4 aday! Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!
Canlı yayında açıkladı! Yüzde yüz Beşiktaş'ta Canlı yayında açıkladı! "Yüzde yüz Beşiktaş'ta"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör