Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı
PSV kulübü, Beşiktaş’ın anlaştığı Aziz Behic’i Başakşehir’e sattı Siyah-beyazlılar bunun üzerine Caner’i bırakmama kararı aldı.
Beşiktaş'ta, Aziz Behic'in Başakşehir'e gitmesi siyah-beyazlıların transfer politikasında rotasını değiştirmesine neden oldu. KARA Kartal'ın Aziz Behic için yaptığı 400 bin euro'luk teklifi kabul eden PSV, Başakşehir'in Avustralya pasaportlu oyuncu için 1 milyon euro teklif etmesi üzerine çark etti. Beşiktaş'a, Başakşehir'in 1 milyon euro önerdiğini kendilerinin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği soruldu. Siyah-beyazlılar rakamı yükseltmelerinin söz konusu olmadığını söyleyince oyuncu Başakşehir'e satıldı. BU arada Beşiktaş'tan 800 bin euro kazanacak olan Aziz, Başakşehir'den ise yılda 1.2 milyon euro alacak. Aziz Behiç'in yaptığı şok transferin ardından Beşiktaş yönetimi Caner'i elde tutma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimi milli oyuncuyla yola devam edecek.
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