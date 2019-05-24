24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki hafta içerisinde , , veya ’tan birini bitirecek.

'ta görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Güneş'in, A 'a gideceğini açıklamasından hemen sonra Lucescu'nun adı ilk sırada yer alırken; Rumen teknik direktörün ismi bugünlerde daha az gündeme gelmeye başladı. yönetimi, yeni sezonda takımın başına 'yerli' bir çalıştırıcı getirme konusunda fikir birliğine vardı. Bu konuda adayların başında 'in teknik direktörü yer alıyor. Hatta Avcı ile prensip anlaşmasına bile varıldığı iddia ediliyor.

TEK TEK GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah beyazlı yönetim Abdullah Avcı konusunda net bir 'evet' ya da 'hayır' açıklaması yapmazken, diğer adaylarla da görüşmeler devam ediyor. Bu isimler arasında en fazla öne çıkanlar ise , ve .. Beşiktaş'ta efsane olmuş iki isim Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay için siyah-beyazlı taraftarlar "İçimizden yetişen, bizi bizim kadar iyi tanıyan bir ismi takımın başında görmek istiyoruz" ifadelerini kullandılar.
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