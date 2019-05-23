23 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019

'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü 'yı konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, çeşitli pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Taktik idman sonrası antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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