Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, çeşitli pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Taktik idman sonrası antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.