TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan: 102-76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan’i 102-76’lık skorla yenerek saha avantajını korudu. Karşılaşmada 28 sayıyla oynayan Sammy Mejia maçın yıldızı olarak takımını sırtladı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, dış atışlardan yüksek yüzde ile oynayarak 6'ncı dakika içerisinde skoru 11-18'e getirdi. Ancak Yiğit'in de sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve öne geçti (20-18). Üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, ilk çeyreği 23-20 önde kapadı.



İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, bu kez 10-0'lık seri yakalarken, bu süreç içerisinde potasında yalnızca 2 sayı gördü (30-20). Konuk ekip daha sonra 4 kez üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı eritmek istese de; Trice'ın üst üste dış sayı isabetleri ve Yiğit'in pota altı etkinliğiyle TOFAŞ skor avantajını korudu. Devrenin son bölümünde Gibson'ın 3 serbest atış isabetine karşın TOFAŞ soyunma odasına 48-45 üstün girdi.

Dönüşte yine periyodun başında 10-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, Mejia'nın skorer kimliğiyle oyundaki kontrolü 24'üncü dakikada eline aldı (58-47). Mejia'nın üst üste sayıları gelirken rakibi karşısındaki farkı da açmaya başlayan TOFAŞ, böylelikle kader periyoduna ise maçta o ana kadar ki en büyük fark alan 14 sayılık skor avantajıyla 72-58 önde girdi.



Oyunun ritmini tamamen elinde tutan TOFAŞ, Trice'ın kattığı dinamizm ve Mejia'nın basketlerine devam etmesiyle rahat hücumlar ortaya koydu. 35'inci dakika içerisinde Yiğit ve Mejia'nın üst üste dış atış isabetleriyle fark 20'ye çıktı (88-68). Tribün desteğini de arkasına alan TOFAŞ, geride kalan bölümlerde rahat bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 102-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde ve olası eşitlik halinde üçüncü maç ise 29 Mayıs Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.



SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Kenny Kadji 6, Kyle Weems 5, Sammy Mejia 28, Frank Elegar 13, Yiğit Arslan 16, Travis Trice 17, Berkan Durmaz 2, Muhsin Yaşar 6, Muhaymin Mustafa 2, Bora Satır

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Erkan Veyseloğlu 7, Samet Erdi Geyik 2, Joe Alexander 20, Kyle Gibson 18, Phil Pressey 3, Burak Can Yıldızlı 4, Duşan Cantekin, Enes Berkay Taşkıran, Kenan Sipahi 7, Ömer Utku Al, Robin Benzing 15

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 48-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-58

5 FAUL: 33.28 Samet Geyik, 36.40 Joe Alexander (Beşiktaş Sompo Japan)