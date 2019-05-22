23 Mayıs 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Güven Yalçın’a Lazio kancası
Giriş Tarihi: 23.05.2019
Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven’e sürpriz talip.
Serie A takımlarından Lazio'nun, 5 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiren Güven için menajerler aracılıyla siyah- beyazlılara 8 milyon euro teklif sunmaya hazır olduklarını iletti. Beşiktaş yönetimi içinde teklif iddiası heyecan yaratırken, Başkan Orman ise resmi teklif gelmeden heyecan yapılmamasını istedi. Ayrıca Başkan'ın, bu teklif resmileşse bile Güven'i 10 milyon euro'nun altına bırakmayacağını söylediği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı