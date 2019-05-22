Güven Yalçın’a Lazio kancası

Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven’e sürpriz talip.

Serie A takımlarından Lazio'nun, 5 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiren Güven için menajerler aracılıyla siyah- beyazlılara 8 milyon euro teklif sunmaya hazır olduklarını iletti. Beşiktaş yönetimi içinde teklif iddiası heyecan yaratırken, Başkan Orman ise resmi teklif gelmeden heyecan yapılmamasını istedi. Ayrıca Başkan'ın, bu teklif resmileşse bile Güven'i 10 milyon euro'nun altına bırakmayacağını söylediği öğrenildi.