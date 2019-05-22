23 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın’a Lazio kancası

Güven Yalçın’a Lazio kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Beşiktaş'ın genç yıldızı ’e sürpriz talip.

Serie A takımlarından Lazio'nun, 5 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiren için menajerler aracılıyla siyah- beyazlılara 8 milyon euro teklif sunmaya hazır olduklarını iletti. Beşiktaş yönetimi içinde teklif iddiası heyecan yaratırken, Başkan Orman ise resmi teklif gelmeden heyecan yapılmamasını istedi. Ayrıca Başkan'ın, bu teklif resmileşse bile Güven'i 10 milyon euro'nun altına bırakmayacağını söylediği öğrenildi.

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