23 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Jeremain Lens Hollanda'ya

Jeremain Lens Hollanda'ya
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019

Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor.

32 yaşına giren ve 3 yıllık daha anlaşması bulunan Hollandalı herhangi bir teklif gelmemesi sıkıntıyı yaratıyor. Takım içinde sevilmeyen ve asosyal bulunan 'in, Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'e kiralanması gündeme geldi.

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