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Jeremain Lens Hollanda'ya
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019
Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Jeremain Lens geliyor.
32 yaşına giren ve 3 yıllık daha anlaşması bulunan Hollandalı herhangi bir teklif gelmemesi sıkıntıyı yaratıyor. Takım içinde sevilmeyen ve asosyal bulunan Jeremain Lens'in, Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'e kiralanması gündeme geldi.
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