22 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Orman'ın gönlü Avcı'dan yana

Orman'ın gönlü Avcı'dan yana
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.05.2019

arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda Başkan ’ın ilk tercihi olurken; ve listedeki diğer isimler...

'ta konusunda arayışlar tüm hızıyla sürerken başkan ve yöneticiler bu konuyu sonuçlandırmak için yoğun bir çaba içerisinde. 'de ilk 2 şansı kalmayan Beşiktaş'ta tek gündem teknik direktör. 'in 'a gidecek olmasından dolayı yeni sezona yeni bir hocayla girecek olan siyah-beyazlılar, arayışlarını sürdürüyor. 'ın teknik adam listesinde , ve ismi öne çıkıyor. 'le şampiyonluğu hep son maçlarda kaçıran Avcı'nın Şenol Güneş sonrasındaki dönemde en doğru tercih olacağını düşünen Orman'ın başarılı çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Avcı'nın Beşiktaş'ın sunduğu projeye inanması halinde kulübünden ayrılık için anlayış isteyeceği belirtildi. Taraftarın Avcı konusunda ikiye bölünmüş olması yöneticileri endişelendirse de Orman, transferinde olduğu gibi ön yargıların kırılacağını düşünüyor.

SERGEN'E TAM DESTEK

Beşiktaş'ta yapılan son yönetim kurulu toplantısında teknik direktör isimleri tek tek oylandığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin bu konudaki fikirlerini öğrenmek isteyen Başkan Orman, kendi aralarında bir fikir alış verişinde bulunulmasını istedi. Yapılan görüşmeler sırasında yöneticiler arasında en çok oyun Sergen Yalçın'a çıktığı ifade edildi. Sergen dışında Abdullah Avcı ve Mircea Lucescu'nun da adının geçtiği oylama sırasında, geçen dönem Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti ile yola devam edilmesi konusunda ise oy çokluğu sağlanamadı. Başkan'ın bu konuda önümüzdeki hafta yeniden konuyu masaya yatırması bekleniyor.

TARAFTAR İSTİYOR!

Beşiktaşlı taraftarların gönlündeki teknik adam ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve 'da başarılı bir performans ortaya koyan Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini isteyen Beşiktaşlı taraftarların kulübü mail yağmuruna tutuyor.
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