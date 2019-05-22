22 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic için bonservis atağı

Adem Ljajic için bonservis atağı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.05.2019

yönetimi, 'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetici 'in önümüzdeki hafta Torino kulübü yetkilileri ile görüşerek 'in bonservisini almak için gerekli sözleşmeleri yapacağı öğrenildi. Yön etim Sırp futbolcunun parasını İtalyan kulübüne 20 taksitte ödeyecek.
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