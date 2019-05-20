20 Mayıs 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın savunma hattı hücumda daha faydalı

Beşiktaş'ın savunma hattı hücumda daha faydalı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 Giriş Tarihi: 20.05.2019

'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını yitiren 'ta savunma, yediği ve attığı gol oranıyla şaşırtıcı bir istatistik ortaya koydu.

33 maçta 44 gol yiyen siyah beyazlılar, maç başına 1.33 gol ortalaması ile son yılların en yüksek gol yeme oranına ulaştı. Feda döneminin yaşandığı 2012-2013 sezonunda 49 gol yiyererek son 20 yılın rekorunu kıran siyah beyazlılar, sonraki 2 sezonu Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünde 33 ve 32 gol yiyerek tamamlamıştı. döneminin ilk şampiyonluğunu 35, ikinci şampiyonluğunu 30 gol yiyerek geçiren , geçen sezonu da 4. bitirmesine rağmen 30 gol ile ligin en az gol yiyen takımı olarak kapatmıştı. Siyah beyazlılar bu sezon ise ligin bitimine 1 hafta kala yediği 44 gol ile hem son 6 sezonun hem de Şenol Güneş döneminin en yüksek gol yeme oranına ulaşmış oldu.

SAVUNMADA KÖTÜ, HÜCUMDA İYİ BİR DEFANS

Buna karşın Beşiktaş'ın defans oyuncuları takımın attığı 69 golün 18'ine doğrudan imza atarak ortalama her 4 golden 1'inin atılmasını sağlayarak hücum anlamında oldukça fazla bir katkıya da imza attı.

Bu sezon hücumda adeta patlama yapan 3 gol 3 asist ile defansın hücum lideri konumunda. Duran toplarda da rakiplere büyük üstünlük kuran Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve ilk yarıda takımdan ayrılan 3'er gol atıp 1'er de asist yaparak takımın hücumuna 8 gollük katkı yaptı. Hücuma destek olan diğer defans oyuncuları ise 1 gol 1 asist ile ve 2 asist ile Adraino oldu. İkinci devrede Pepe'nin'yerine alınan

Mirin, Şenol Güneş tarafında neredeyse hiç şans verilmeyen Enzo Roco ve bu sezonu genelde defans yedeği olarak tamamlayan 'ın hücum anlamında takıma herhangi bir katkısının olmadığı da görülüyor.


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