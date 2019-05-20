Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor

Yönetim ‘Feda’ sezonuna benzer şekilde yaş ortalamasını düşürüp maaşları kısacak. Gitmek isteyene yol verilecek

Geçen sezonun ardından bu yıl da beklentilerin altında kalınması, sezon sonu Şenol Güneş'le yolların ayrılacak olması ve son yıllardaki başarısız transferlerin ardından yönetim yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor. Fikret Orman'ın ilk başkan olduğu dönemkine benzer bir uygulamaya gitmeyi planlayan yönetim, alacağı bazı radikal kararlarla hem takımın yaşını düşürmeyi hem de maliyeti azaltmayı hedefliyor. İşte yaz döneminde Beşiktaş'ın izleyeceği oyuncu ve transfer politikası:

Vida'nın satışa çıkarılması, en yüksek rakamı verene satılması.

Kagawa'nın bonservisinin alınmasından vazgeçilmesi…

Isimat-Mirin, Lens ve Medel'den para kazanılmaya çalışılması…

Ayrılmak isteyen Caner Erkin, Oğuzhan, Quaresma'ya veda edilmesi.

Roco, Orkan, Aras ve Larin'in bir an önce satılması.

İstisnalar hariç yeni transferler için yaş sınırı 27 olacak.

Ödenecek maaşlarda üst limit 2 milyon euro'yu geçmeyecek.