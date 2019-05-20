20 Mayıs 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor

Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Yönetim ‘Feda’ sezonuna benzer şekilde yaş ortalamasını düşürüp maaşları kısacak. Gitmek isteyene yol verilecek

Geçen sezonun ardından bu yıl da beklentilerin altında kalınması, sezon sonu 'le yolların ayrılacak olması ve son yıllardaki başarısız transferlerin ardından yönetim yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor. 'ın ilk başkan olduğu dönemkine benzer bir uygulamaya gitmeyi planlayan yönetim, alacağı bazı radikal kararlarla hem takımın yaşını düşürmeyi hem de maliyeti azaltmayı hedefliyor. İşte yaz döneminde 'ın izleyeceği oyuncu ve politikası:
Vida'nın satışa çıkarılması, en yüksek rakamı verene satılması.
Kagawa'nın bonservisinin alınmasından vazgeçilmesi…
Isimat-Mirin, Lens ve 'den para kazanılmaya çalışılması…
Ayrılmak isteyen , Oğuzhan, Quaresma'ya veda edilmesi.
Roco, Orkan, Aras ve Larin'in bir an önce satılması.
İstisnalar hariç yeni transferler için yaş sınırı 27 olacak.
Ödenecek maaşlarda üst limit 2 milyon euro'yu geçmeyecek.

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