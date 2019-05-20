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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA l Beşiktaş, Abdullah Avcı ile görüşecek

Abdullah Avcı bombası! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 Giriş Tarihi: 20.05.2019

Yönetimi yeni teknik direktörüne karar vermeye hazırlanıyor. NTV'nin haberine göre, ve ’yu gündemine alan siyah beyazlılar, bu hafta resmi görüşmelere başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'in 55 yaşındaki teknik direktörü bir süredir 'ın gündemindeydi. Sezon sonunda Şenol Güneş'in ayrılacak olması nedeniyle teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar Abdullah Avcı için ilk girişimlerine başlıyor.

NTV'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, turuncu lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki ilk görüşme bu hafta içinde gerçekleşecek.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 28 Şubat 2019'da, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu'yla [TFF] anlaşmaya varmıştı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte milli takımın 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile oynadığı maçlara, TFF'nin görevlendirmesi üzerine takımın başında çıkmıştı.

Bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde ligin büyük bölümünü lider götüren ve 24. haftanın sonunda en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir üst üste aldığı başarısız sonuçlar almış ve dün oynanan maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olmalarıyla şampiyonluk şansını kaybetmişti.

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