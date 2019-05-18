18 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius'tan transfer açıklaması

Loris Karius'tan transfer açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

'in 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Alman kalecisi , maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi , Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Karius, "İlk yarı oyunda değildik, son 10 dakikada biraz toparlandık, orada gol de bulabilirdik. 2. yarıda kontrolü aldık. Oradaki şanssızlığımız da, golü attıktan hemen sonra golü yemek. Sonra da maçı kaybettik" dedi.

Trabzonspor 2-1 Beşiktaş l MAÇ SONUCU

"BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞMEM VAR, DÖNERİM GİBİ"

Yükselen performansı ve geleceği için konuşan file bekçisi, transferle ilgili bir düşüncesi olmadığını kaydederken, "Bu bir takım oyunu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum, belki 1 kurtarış daha yapsam buradan 1 puan çıkarabilirdik. Sezon sonunda tatil başlayacak ve sezon öncesi için döneceğiz. Beşiktaş'ta bir sözleşmem var, geri döneceğimi sanıyorum. Tüm taraflar mutluysa, öyle olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı

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