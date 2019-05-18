Loris Karius'tan transfer açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Alman kalecisi Loris Karius, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Karius, "İlk yarı oyunda değildik, son 10 dakikada biraz toparlandık, orada gol de bulabilirdik. 2. yarıda kontrolü aldık. Oradaki şanssızlığımız da, golü attıktan hemen sonra golü yemek. Sonra da maçı kaybettik" dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞMEM VAR, DÖNERİM GİBİ"
Yükselen performansı ve geleceği için konuşan file bekçisi, transferle ilgili bir düşüncesi olmadığını kaydederken, "Bu bir takım oyunu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum, belki 1 kurtarış daha yapsam buradan 1 puan çıkarabilirdik. Sezon sonunda tatil başlayacak ve sezon öncesi için döneceğiz. Beşiktaş'ta bir sözleşmem var, geri döneceğimi sanıyorum. Tüm taraflar mutluysa, öyle olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı
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