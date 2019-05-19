19 Mayıs 2019, Pazar
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Adriano ikinci yarıya çıkamadı
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adriano, ikinci 45'e çıkamadı.
İlk devrenin ardından soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş'e devam edemeceğini belirten Brezilyalı futbolcu, yerini Kagawa'ya bıraktı. Sahada kaldığı süre içinde isabetli pas yüzdesiyle öne çıkan isimlerden olan 34 yaşındaki futbolcunu durumu bugün netlik kazanacak.
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