19 Mayıs 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adriano ikinci yarıya çıkamadı

Adriano ikinci yarıya çıkamadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , ikinci 45'e çıkamadı.

İlk devrenin ardından soyunma odasında teknik direktör 'e devam edemeceğini belirten Brezilyalı futbolcu, yerini Kagawa'ya bıraktı. Sahada kaldığı süre içinde isabetli pas yüzdesiyle öne çıkan isimlerden olan 34 yaşındaki futbolcunu durumu bugün netlik kazanacak.
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