Trabzonspor 2-1 Beşiktaş l MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı.

Yüksek tempolu mücadelede ilk gol 53. dakikada Filip Novak'tan gelirken Beşiktaş 74'te Kagawa'yla 1-1'lik eşitliği buldu.

Golden sadece 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından attığı muhteşem golle bordo mavili ekibe 3 puanı getirdi: 2-1.

Bu sonucun ardından, ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor 60 puana ulaşırken, 3. sıradaki Beşiktaş 62 puanda kaldı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, 26 Mayıs Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak; Trabzonspor ise aynı gün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da, savunmada cezası sona eren Hosseini ile sakatlığı düzelen Pereira, ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Karaman, cezası sona eren İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi stoper mevkisinde tercih ederken, bu oyuncunun yerine geçen hafta görev yapan Zargo Toure'yi yedek kulübesinde oturttu.

Savunmanın sağında Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çeken Karaman, sakatlığı düzelen Portekizli oyuncu Joao Pereira'yı 11'de görevlendirdi.

Karadeniz ekibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu yer almadı.

- Beşiktaş'ta Medel 11'de

Beşiktaş'ta geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu olarak bir oyuncu değişikliği yapıldı.

Sağ baldırında ağrısı devam eden ve kadroda yer almayan Dorukhan Toköz'ün yerine sakatlığı düzelen Gary Medel 11'de forma giydi.

Ligde 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yaptıktan sonra cezası ve sakatlığı nedeniyle daha sonraki müsabakalarda forma giyemeyen Şilili oyuncu, 3 hafta aradan sonra tekrar sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Dorukhan'ın haricinde sakatlığı süren Gökhan Gönül de maç kadrosunda yer almadı.







- Taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

İftar saatine denk gelmesine karşın 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi.

Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

İftar nedeniyle taraftarların stada yiyecek sokmalarına izin verildi.

21 yaş altı takımları arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Trabzonspor Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Beşiktaş maçı öncesi şehit Eren Bülbül'ün ağabeyleri Çağlar ve Arif Bülbül'e üzerinde 'Eren Bülbül' yazılı forma hediye etti.

Her iki takım oyuncuları sahaya 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı pankart ile çıktı.