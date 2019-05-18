18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'tasakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Devam edemedi...
Giriş Tarihi: 18.05.2019
Deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'tasakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi.
İkinci yarı başlamadan soyunma odasında ağrıları olduğunu teknik direktör Şenol Güneş'e ileten Adriano, yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Adriano'nun son durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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