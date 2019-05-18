18 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Devam edemedi...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Deplasmanda 'a konuk olan 'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

'in 33. haftasında deplasmanına çıkan 'tasakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi.

İkinci yarı başlamadan soyunma odasında ağrıları olduğunu teknik direktör 'e ileten Adriano, yerini 'a bıraktı.

Adriano'nun son durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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