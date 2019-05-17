SON DAKİKA | UEFA'dan Beşiktaş'a müjde!
UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.
UEFA, Beşiktaş'ın Finansal Fair Play konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı.
UEFA, Beşiktaş Kulübü'nün Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklarken, Trabzonspor'un ise başarısız olduğunu ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu.
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim süreci sona erdi.
Trabzonspor'un ise Mayıs 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.
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