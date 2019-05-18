Beşiktaş'ın devler ligi aşkı
Kara Kartal güçlü rakibini evinde mağlup ederek, yarın oynanacak G.Saray-Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre rotasını yeniden belirleyecek
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 62 puan toplayan siyah-beyazlılar üçüncü, Trabzonspor ise 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada rakibine mağlup olmazsa (Galibiyet ya da beraberlik alması durumunda) ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'u deplasmanda yenerse, G.Saray- Başakşehir maçından çıkacak olası bir beraberlik halinde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya taşıyacak.
DORUKHAN VE GÖKHAN GÖNÜL GİTMEDİ
Siyah-beyazlıların dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Güneş yönetimindeki idmana, tedavisi süren Gökhan Gönül ile sağ baldırında ağrısı devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. İki oyuncu Trabzonspor maç kadrosuna alınmadılar. Beşiktaşlı futbolcular zorlu deplasmandan galibiyet alarak dönmek istediklerini belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Heyecanlı bir 90 dakika olacak. Sahadan kazanarak çıkan takım olmak istiyoruz" diye konuştular
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