17 Mayıs 2019, Cuma
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Trabzon Havalimanı'na uçakla saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da, konaklayacakları otele hareket etti.
Beşiktaş, Trabzon’a geldi
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na uçakla saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da, konaklayacakları otele hareket etti.
Siyah beyazlıların Trabzonspor maçı kadrosunda Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz yer almadı.
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