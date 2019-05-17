17 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Trabzon’a geldi

Beşiktaş, Trabzon’a geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.05.2019

'in 33’üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 'a geldi.

'na uçakla saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle 'da, konaklayacakları otele hareket etti.

Siyah beyazlıların Trabzonspor maçı kadrosunda Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz yer almadı.

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