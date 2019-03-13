13 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan Japonya'da ziyaret

Fikret Orman'dan Japonya'da ziyaret
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

Orman, Kulübünün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubunun yetkilileriyle bir araya geldi.

Başkanı , siyah-beyazlı kulübün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubuna 'da ziyarette bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ve 'dan, yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Orman'ın ayrıca, siyah-beyazlı futbol takımının Japonya'da yapmayı planladığı sezon başı kampı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Toplantının ardından Orman'ın, Toshifumi Kawano, Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'ya Beşiktaş forması hediye ettiği, sonrasında da birlikte yemek yenildiği aktarıldı.

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