13 Mart 2019, Çarşamba
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Gözler Guti’de
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Beşiktaş'ta gözler takımı 20 günlük milli arada çalıştıracak Guti'ye çevrildi.
Şenol Güneş, 22-25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçları için kadro çalışmaları yapıyor. Bu süreçte takımı Guti'nin maça hazırlayacağı belirtildi. İspanyol teknik adamın, özellikle 20 günlük milli arada da takımın birinci sorumlusu olacağı bildirildi.
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