13 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gözler Guti’de

Gözler Guti’de
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'ta gözler takımı 20 günlük milli arada çalıştıracak 'ye çevrildi.

, 22-25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçları için kadro çalışmaları yapıyor. Bu süreçte takımı 'nin maça hazırlayacağı belirtildi. İspanyol teknik adamın, özellikle 20 günlük milli arada da takımın birinci sorumlusu olacağı bildirildi.
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