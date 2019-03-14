14 Mart 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Atiba'nın 1 sezon daha futbol oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Atiba'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp 2020 Haziran ayında futbolu bırakacağı belirlendi.
Atiba 1 sezon daha Beşiktaş’ta
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Atiba böylece futbolu 2020 Haziran ayında bırakacak
Beşiktaş'ta Atiba'nın 1 sezon daha futbol oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Atiba'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp 2020 Haziran ayında futbolu bırakacağı belirlendi.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapan Kanadalı futbolcunun el sıkıştığı ve ortada bir pürüz bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba'nın performansından memnun olan yönetim de anlaşmaya onay verdi. Tarafların ön protokol imzalayacağı belirtildi.
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