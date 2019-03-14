14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Atiba 1 sezon daha Beşiktaş’ta

Atiba 1 sezon daha Beşiktaş’ta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

’ın Kanadalı yıldızı sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. böylece futbolu ayında bırakacak

'ta 'nın 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Atiba'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp ayında futbolu bırakacağı belirlendi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapan Kanadalı futbolcunun el sıkıştığı ve ortada bir pürüz bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba'nın performansından memnun olan yönetim de anlaşmaya onay verdi. Tarafların ön protokol imzalayacağı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren... Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...
Yıldız oyuncu açıkladı! G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım Yıldız oyuncu açıkladı! "G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"
Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör