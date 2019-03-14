Atiba 1 sezon daha Beşiktaş’ta

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Atiba böylece futbolu 2020 Haziran ayında bırakacak

Beşiktaş'ta Atiba'nın 1 sezon daha futbol oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Atiba'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp 2020 Haziran ayında futbolu bırakacağı belirlendi.



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Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapan Kanadalı futbolcunun el sıkıştığı ve ortada bir pürüz bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba'nın performansından memnun olan yönetim de anlaşmaya onay verdi. Tarafların ön protokol imzalayacağı belirtildi.