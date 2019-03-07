07 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Teknik direktör , 'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir özel okulun etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, VAR sisteminin hakem hatalarının azalması açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, VAR sistemi bence çok yararlı bir şey, ben 'yı çalıştırdığımda eğer VAR sistemi olsaydı biz belki de ligi 2'nci bitirirdik. VAR bence çok faydalı ama bu sene tabii ki böyle sıkıntılar, aksaklıklar hey şey yaşanacak. VAR sisteminde hakemler ceza bile alıyor, örneğin - maçında, Galatasaray aleyhine olmadık bir penaltı geldi ve hakem VAR sisteminden ceza aldı. Bunun olmaması gerekiyor, bu ilk sene olduğu için bence mazur görülebilir, idare edilebilir ama ben kesinlikle çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bir defa hakem arkadaşlarımız evlerine gittikleri zaman rahatlıkla hata yapmadan gidecekler dedi.

Arda, Burak ve Volkan geri dönecek mi? Şenol Güneş açıkladı!

Çalımbay, VAR sisteminin önemini şöyle anlattı:

Biz Rizespor'la bir maç oynadık 1-0 galiptik, maçın son dakikalarında 92 veya 93'üncü dakikalarda Rizesporlu arkadaş düştü, hakem de penaltı verdi. Biz hakeme penaltı değil dedik ama hakem 'Yok penaltı' dedi. Sonra maç bitince içeriye girdik, içeriye girdiğimiz zaman ben kendi sahamıza gelen hakemlere başarılar dilemek için mutlaka yanlarına gider başarılar dilerim. Yine gidip başarılar diledim. Gittiğimde hakem üzgün bir şekilde oturuyordu, 'Yalnız hocam o penaltı değildi' dedim, bana baktı ve ben yanından ayrıldım. Maç yayıncı kuruluşun canlı yayınındayken hakem geldi, ben bana kızıp bir şeyler söylemek için geldiğini düşündüm ama gelip benden özür diledi, herkesten özür diledi. 'Hata yaptım' dedi ve hakemliği bıraktı, bu belki de tarihte ilk defa olan bir şey. Ondan sonra bir hakem daha bıraktı, top oyuncumuzun kafasına çarpmasına rağmen hakem penaltı verdi ve biz o alamadığımız puanla Avrupa'ya gidemedik. O da hakemliği bıraktı, eğer VAR sistemi olsaydı ikisi de bırakmayacaktı, şu anda hakemlik yapacaklardı ve biz de puanımızı almış olacaktık.

Şenol Güneş birlikte çalışacağı heyeti açıkladı!

ŞENOL HOCA GÖREVDEYKEN POLEMİKLERE GİRMEK DOĞRU OLMAZ

'ta teknik direktörlük koltuğu için kendisinin adının geçtiği söylentilerini de cevaplandıran , Her şeyden önce 'mıza 'da başarılar diliyorum. Şenol Hoca bundan önce de Milli Takımımızı dünya 3'üncüsü yaptı, onun için ben yine aynı şekilde başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum. Beşiktaş sezon bittikten sonra ne düşünür bilemiyorum. Yerli arkadaşlardan birini alırlar ya da yabancı hocaya dönüş yapabilirler. Bir defa her şeyden önce şu anda Şenol Hoca görevindeyken bana göre Beşiktaş'ın hedefi bitmemiştir. Beşiktaş'ın hala az da olsa şampiyonluk şansı var ve 2'nci olmak da çok önemli. Beşiktaş'ın hedefi bitmemiştir, şu anda Şenol Hoca görevdeyken böyle polemiklere girmek doğru olmuyor. Bizim çıkıp ,'ben buradayım, ben oradayım' dememiz doğru değil. Bana hep soruyorlar 'Beşiktaş'ta görev yapmak ister misin' diye, neden istemeyeyim Ben Beşiktaşlıyım ve oradan başka bir yerde oynamamış bir oyuncuyum, ancak Beşiktaş Kulübü diğer arkadaşlarla birlikte kimi layık görürse onunla anlaşır ve o arkadaş gelir seve seve görevini yapar. Ama Şenol Hoca görevindeyken gelip bunları konuşmak bence doğru değil. Milli Takımdaysa destek vermek gerekiyor, Beşiktaş'ta ise yardımcı olmak gerekiyor diye konuştu.

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması! Sezon sonu...



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Arda, Burak ve Volkan geri dönecek mi? Şenol Güneş açıkladı! Arda, Burak ve Volkan geri dönecek mi? Şenol Güneş açıkladı!
Şenol Güneş birlikte çalışacağı heyeti açıkladı! Şenol Güneş birlikte çalışacağı heyeti açıkladı!
Şenol Güneş: Bu lafın altında ezileceğimi düşünüyorum Şenol Güneş: "Bu lafın altında ezileceğimi düşünüyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör