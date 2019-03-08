Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac

Beşiktaş yönetimi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takım'la anlaşmaya varan Şenol Güneş'in yerine adayları belirlemeye başladı. Siyah - beyazlı ekip takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih'in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.