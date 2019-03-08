08 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac

Beşiktaş yönetimi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takım'la anlaşmaya varan Şenol Güneş'in yerine adayları belirlemeye başladı. Siyah - beyazlı ekip takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih'in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.

Beşiktaş'tan sürpriz aday! Şenol Güneş'in yerine...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2019

'ta 'ten boşalacak teknik direktörlük için Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da yönetimin takımın başına yabancı bir isim getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

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