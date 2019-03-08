Şenol Güneş'in yerine Niko Kovac
Beşiktaş yönetimi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takım'la anlaşmaya varan Şenol Güneş'in yerine adayları belirlemeye başladı. Siyah - beyazlı ekip takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih'in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük için Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da yönetimin takımın başına yabancı bir isim getirmeyi düşündüğü öğrenildi.
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