07 Mart 2019, Perşembe
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"Devler Ligi için şansımız yüksek"
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşamasa da en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen siyah- beyazlıların hocası Şenol Güneş'in buna inancı tam.
Tecrübeli teknik direktöre göre G.Saray'la aradaki 5 puan farkın hiç önemi yok, yeter ki yeniden kazanmaya başlasınlar. Çünkü Güneş'e göre G.Saray, Vodafone Park'a gelene kadar ligin en zorlu 3 deplasmanı olan; Bursa, F.Bahçe ve Konya'ya gidecek. Güneş, ezeli rakiplerinin bu maçlarda önemli puanlar kaybedebileceklerini hesap ediyor.
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