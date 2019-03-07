07 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Devler Ligi için şansımız yüksek"

Devler Ligi için şansımız yüksek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşamasa da en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen siyah- beyazlıların hocası 'in buna inancı tam.

Tecrübeli teknik direktöre göre G.Saray'la aradaki 5 puan farkın hiç önemi yok, yeter ki yeniden kazanmaya başlasınlar. Çünkü Güneş'e göre G.Saray, Vodafone Park'a gelene kadar ligin en zorlu 3 deplasmanı olan; , F.Bahçe ve 'ya gidecek. Güneş, ezeli rakiplerinin bu maçlarda önemli puanlar kaybedebileceklerini hesap ediyor.
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