Shinji Kagawa, Mehmet Ekici ve İlkay Gündoğan İstanbul'da buluştu

İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı Shinji Kagawa ve Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile buluşan İlkay, Instagram hesabından ikiliyle buluştuğu fotoğrafları paylaştı. Shinji Kagawa da İlkay ile fotoğrafını, "Kardeşim, İstanbul'a hoşgeldin" mesajıyla takipçilerine iletti.

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