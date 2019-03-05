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Shinji Kagawa, Mehmet Ekici ve İlkay Gündoğan İstanbul'da buluştu
Giriş Tarihi: 04.03.2019
İngiltere Premier Lig'de zirveyi Liverpool'un elinden kapan Manchester City'nin Türk asıllı Alman milli oyuncusu İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geldi.
İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı Shinji Kagawa ve Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile buluşan İlkay, Instagram hesabından ikiliyle buluştuğu fotoğrafları paylaştı. Shinji Kagawa da İlkay ile fotoğrafını, "Kardeşim, İstanbul'a hoşgeldin" mesajıyla takipçilerine iletti.
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