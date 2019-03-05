05 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Shinji Kagawa, Mehmet Ekici ve İlkay Gündoğan İstanbul'da buluştu

Kagawa, Ekici ve İlkay İstanbul'da buluştu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

'de zirveyi 'un elinden kapan 'nin Türk asıllı Alman milli oyuncusu , 'ye geldi.

'da 'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı ve 'den ile buluşan İlkay, Instagram hesabından ikiliyle buluştuğu fotoğrafları paylaştı. Shinji Kagawa da İlkay ile fotoğrafını, "Kardeşim, İstanbul'a hoşgeldin" mesajıyla takipçilerine iletti.

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