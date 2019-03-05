Beşiktaş'ta gelen gideni aratıyor
Beşiktaş'ın Fabri'yi Fulham'a satmasının ardından Kartal'ın iki sezon kiraladığı Karius, tartışılan bir performans sergiliyor.
20 Süper Lig maçında 25 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta 10 gole geçit verdi. Toplam 25 resmi karşılaşmada 35 gole engel olamayan Alman file bekçisinin maç başına yediği gol sayısı 1.4 olarak gerçekleşti.
Çebi'ye borçlu
Beşiktaş Başkan Adayı Aydoğan Cevahir, Fikret Orman'ın başkanlığı Ahmet Çebi'ye borçlu olduğunu söyledi. Çebi'ye üç kez aday olupolmayacağını sorduğunu ve "Olmayacağım' yanıtını aldığını belirten Cevahir, "Fikret Orman, başkanlığını Ahmet Çebi'ye borçludur" dedi.
Konya biletleri bugün satışta
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah- beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri bugün saat 11.00'den itibaren satışta olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.
"Saygı duyuyorum"
Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'e çok saygı duyduğunu söyledi. Portekizli, "Takımda oynatılsam da oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan olarak, hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum" diye konuştu.
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