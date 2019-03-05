05 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Kayıp forvetler

Kayıp forvetler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

, bu sezon 19 deplasman maçında 33 gol bulurken, sezon başından itibaren kadroda bulunan 6 santrfor gollerin sadece 8’ini attı.

Süper Lig'deki son iki maçında ile 3-3, ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışından uzaklaşmaya başlayan 'ta, santrforların deplasman maçlarında takıma çok az katkı sağladıkları dikkat çekti. Santrforda , , , Love gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra ile Larin gibi genç isimlere şans veren Beşiktaş, deplasman maçlarında bu oyunculardan katkı almakta zorlandı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon 19 dış saha maçında 33 gol atarken, sezon başından itibaren kadroda bulunan 6 santrfor bu gollerin sadece 8'ini kaydetti.

GİDENLERDEN 4 GOL

Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz 3 iç saha maçında fileleri 4 kez havalandırırken, 3 dış saha mücadelesinde henüz gol bulamadı. Mustafa Pektemek ise deplasmanda 2 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında santrfor bölgesinde görev alan, ikinci yarıda ise orta sahanın solunda oynayan Güven Yalçın, dış sahada bir gol attı. Mevcut kadrodaki santrforlardan Cyle Larin de deplasmanda bir golde kaldı. Sezon içinde siyah-beyazlı ekipten ayrılan oyunculardan ile Negredo, deplasmanda ikişer gol bulabildi.

VODAFONE PARK'TA 17 GOL

Beşiktaş'ın santrforları, Vodafone Park'ta 17 kez fileleri havalandırdı. Burak Yılmaz'ın iç sahada 4 gol attığı siyah- beyazlı ekipte Vagner Love 5, Mustafa Pektemek ile Larin üçer, Negredo ve Güven ise birer gol attı.

DEPLASMANDAKİ 25 GOLÜN 6'SI FORVETLERDEN

Siyah-beyazlı forvetler, 'de 13 deplasman maçında atılan 25 golün sadece 6'sını kaydedebildi. Santrforlardan Mustafa Pektemek 2 kez fileleri havalandırırken; Güven, Larin, Negredo ve Love ligde birer defa dış sahada gol sevinci yaşadı.

AVRUPA'DA DA KAYIPLAR

Kartal'ın gol ayakları, Avrupa Ligi'ndeki maçlarda da deplasmanda takıma gerekli desteği veremedi. Siyah- beyazlılar, 6 dış saha maçında 8 gol buldu. Santrforlar bunların sadece 2'sine (Negrodo ve Love) imza atabildi.

DEPLASMANDA EN GOLCÜ LENS

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu 'ün yanı sıra orta sahada Atiba, Lens ve Ljajic, deplasmanda santrforlardan daha çok katkı (13 gol) yapmayı başardı. Dış sahada fileleri 4 kez havalandıran Lens, takımının en golcü oyuncusu olurken; Gökhan, Ljajic ve Atiba 3'er gol buldular.

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