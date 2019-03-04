O eski halinden eser yok şimdi

24. haftayı 41 puanla geçen Beşiktaş, Orman döneminin en kötü performansını gösterdi; ‘Feda’ yılının bile gerisinde kalıp son 8 sezonun en az puanını topladı

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta 4 puan yitiren Beşiktaş'ta işler herkes için kötü gidiyor. Siyah- beyazlı ekip, 24. haftalar itibarıyla, 2012'de kulüp başkanı olan Fikret Orman döneminin en kötü performansını bu sezon ortaya koydu. Ligde 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puan toplayan Beşiktaş, Orman başkanlığında geride kalan 6 sezonu arattı. Geçen sezonki 24. haftayı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 47 puanla tamamlayan Kartal, 2016- 2017'yi ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 54 puan alarak geçti.



2010-11'DE 35 PUAN ALMIŞTI



Orman'ın başkanlığındaki ilk şampiyonluk sezonu olan 2015-2016'nın 24. haftasında 57, 2014-2015'te 54 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 'feda' sezonunda bile aynı periyodu 42 puanla geçmişti. Sadece bu kadar da değil... Beşiktaş, 24. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü performansını da sergiledi. 2018- 2019'un öncesindeki 6 sezonun üstünde performans sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'de aynı dönemi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 45 puanla tamamlamıştı. Beşiktaş, son olarak 2010-2011 sezonunun 24. haftasında 35 puan elde ederek kötü bir performans sergilemişti.



SENOL GÜNES'İN DE EN KÖTÜSÜ



Siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü performansını da bu sezon ortaya koydu. Takımda 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezon 41 puan toplayan Beşiktaş, daha önceki dönemleri 57, 54 ve 47 puanla geçmişti.