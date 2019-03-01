01 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli takımın başına geçecek olmasının ardından siyah beyazlılarla ilgili önümüzdeki sezondan itibaren Lucescu'nun takımın başına geçeceği iddia edildi.
Mircea Lucescu: Sezon sonunda kulüp takımı çalıştırabilirim
Son dakika haberine göre A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'la ilgili açıklama yaptı
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli takımın başına geçecek olmasının ardından siyah beyazlılarla ilgili önümüzdeki sezondan itibaren Lucescu'nun takımın başına geçeceği iddia edildi.
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