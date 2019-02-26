26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü'nden Beşiktaş yönetimine teşekkür

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a teşekkür
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'a konuk oldukları derbide kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başta Beşiktaş Kulübü Başkanı olmak üzere tüm Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerine gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca oluşturulan fair play ortamının Türk futbolunda ilelebet devam etmesi ve örnek olması temennisinde bulunuldu.

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