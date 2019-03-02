Beşiktaş 1 puanı uzatmada kaptı! Kayserispor 2-2 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarına 2-1 geride girerken uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı son anda kaptı. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar 24. hafta sonunda 41 puana, Kayserispor da puanını 32'ye yükseltti.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve temposu yüksek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk gol 38. dakikada Atiba'dan geldi. Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında rakip üzerinde daha baskın bir oyun sergileyen İç Anadolu ekibi, 5 dakikada 2 gol kaydederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kayseri'de peş peşe gelen golleri, 57. dakikada Artem Kravets, 62. dakikada ise Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla tamamlanıyor derken bu dakikada sahneye Caner Erkin çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla biterken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 32'ye Beşiktaş ise 41'e yükseltti.







İLK 11'LER



KAYSERİSPOR: Lung, Kucher, Kana Bıyık, Sapunaru, Tiago, Şamil, Mensah, Deniz, Varela, Kravets, Umut



BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin'in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11'iyle çıktı.

Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11'deki yerini aldı.

Hikmet Karaman'dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 23. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kana Bıyık'a, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda'ya giden Chery'nin yerine ise Varela'ya forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut, Kravets 11'iyle sahada yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarları da takımlarını destekledi.