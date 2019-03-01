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Binali Yıldırım Beşiktaş taraftarıyla bir arada

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş taraftarıyla bir araya geldi
01.03.2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş AK Parti İlçe teşkilatının ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe teşkilatını ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım kendisi için hazırlanan bir cafede Beşiktaş taraftarıyla bir araya geldi. Siyah beyazlı taraftarlar Binali Yıldırım'a forma hediye etti.

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