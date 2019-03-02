02 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Başkan Erdoğan’dan Şenol Güneş'e tebrik

Başkan Erdoğan’dan Şenol Güneş'e tebrik
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım’ın başına getirilen Şenol Güneş’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı dilediği ifade edildi. , perşembe günü resmi sitesinden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Rumen çalıştırıcı 'nun yerine göreve getirilen Teknik direktör Şenol Güneş'in 22 Mart ve 25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da A Milli Takım'ın başında sahada olacağı ifade edildi.

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