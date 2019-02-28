28 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

UEFA Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verdi

UEFA Quaresma'ya 3 maç ceza verdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.02.2019

, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören 'ın Portekizli yıldızı 'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

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