24 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş derbiye hazır

Beşiktaş derbiye hazır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2019

, 'in 23'üncü haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Kar yağışı altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta ile karşılaşacak.

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