Fikret Orman'dan Slaven Bilic'e teklif

Spor Toto Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde kendi sahasında 3-0 önde olmasına rağmen Fenerbahçe'ye karşı 3-3 beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta bu puan kayıplarıyla birlikte Başakşehir ile olan puan farkı 11'e çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş'in Milli Takım'a gidip gitmeme krizi yaşanırken başkan Fikret Orman şimdiden gelecek sezon için hamlesini yaptı ve takımın başına getirilmesi düşünülen ilk isimlerden biri Slaven Bilic oldu.

Şenol Güneş'in takımdan ayrılması hâlinde Beşiktaş, eski hocası Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in üzerinde yoğunlaşacak ve Bilic'i takımın başına getirmeye çalışacak.

Takvim'in haberine göre; Fikret Orman'ın Mart ayında Slaven Bilic'e teknik direktörlük teklifinde bulunacağı belirtildi. Daha önceki dönemde Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştıran ve Siyah- Beyazlı ekibi 2 kez 3. yapan Slaven Bilic'i yeniden takımın başına getirmek isteyen Fikret Orman'ın bu konuda da yönetimden tam destek aldığı gelen bilgiler arasında.

Fikret Orman'ın Slaven Bilic ile Mart ayının ilk haftasında görüşeceği ve bu görüşmenin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi. Slaven Bilic şu an ise çalıştırdığı bir takım yok.

Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Başkan Orman ile görüşmelerinde anlaşma sağladıkları takdirde Beşiktaş'ın başına geçmeyi düşünüyor.

ŞU AN KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR

Suudi Arabistan takımı Al İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de Al İttihad'ın başına geçmişti.

Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden Al İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.