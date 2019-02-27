27 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan Slaven Bilic'e teklif

Fikret Orman'dan yeni hoca hamlesi! Teklif...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Spor Toto Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde kendi sahasında 3-0 önde olmasına rağmen 'ye karşı 3-3 beraberlikle ayrılan 'ta bu puan kayıplarıyla birlikte ile olan puan farkı 11'e çıktı. Siyah-beyazlı ekipte 'in 'a gidip gitmeme krizi yaşanırken başkan şimdiden gelecek sezon için hamlesini yaptı ve takımın başına getirilmesi düşünülen ilk isimlerden biri oldu.

'in takımdan ayrılması hâlinde , eski hocası Hırvat teknik adam 'in üzerinde yoğunlaşacak ve Bilic'i takımın başına getirmeye çalışacak.

Takvim'in haberine göre; 'ın Mart ayında Slaven Bilic'e teknik direktörlük teklifinde bulunacağı belirtildi. Daha önceki dönemde Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştıran ve Siyah- Beyazlı ekibi 2 kez 3. yapan Slaven Bilic'i yeniden takımın başına getirmek isteyen Fikret Orman'ın bu konuda da yönetimden tam destek aldığı gelen bilgiler arasında.

Fikret Orman'ın Slaven Bilic ile Mart ayının ilk haftasında görüşeceği ve bu görüşmenin 'de yapılacağı öğrenildi. Slaven Bilic şu an ise çalıştırdığı bir takım yok.

Hırvat Slaven Bilic'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Başkan Orman ile görüşmelerinde anlaşma sağladıkları takdirde Beşiktaş'ın başına geçmeyi düşünüyor.

Beşiktaşta Şenol Güneşten flaş istifa açıklaması! BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ'TEN FLAŞ İSTİFA AÇIKLAMASI!

ŞU AN KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR

takımı Al İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de Al İttihad'ın başına geçmişti.

Devre arasında 'dan Garry Rodrigues ve Medipol 'den Manuel da Costa'yı transfer eden Al İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma
Beşiktaşta derbinin faturası Şenol Güneşe kesildi BEŞİKTAŞ'TA DERBİNİN FATURASI ŞENOL GÜNEŞ'E KESİLDİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı
Oğuzhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı Oğuzhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör