22 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 Giriş Tarihi: 22.02.2019

Kulübü 'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Kulübü 'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.

Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün
Transferde sürpriz aday! Başkan bizzat görüştü Transferde sürpriz aday! Başkan bizzat görüştü
Yıldız ismin kaderi belli oldu: Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yıldız ismin kaderi belli oldu: Beşiktaş'ta ilk ayrılık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör