23 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma'ya tatlı sert uyarı

Quaresma'ya tatlı sert uyarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Portekizli yıldızı "Derbide maç kazandıran Quaresma'yı istiyorum. Sinirlerini aldır" diye uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , pazartesi günü oynanacak F.Bahçe derbisinde ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli yıldıza, bir yanda geçen sezon 2 gol atarak kazandırdığı F.Bahçe maçını hatırlattı, diğer yanda da gördüğü kırmızı kart yüzünden kaybedilen derbiyi.. Tecrübeli teknik adam Q7'ye, "Pazartesi günü maç kazandıran Ricardo olacaksan, kadroya ilk senin adını yazarım. Ama bizi yakacak Ricardo olacaksan söyle, seni maç kadrosuna bile yazmayayım" diye tatlı sert bir uyarıda bulundu. Portekizli oyuncunun da derbide 'sinirleri alınmış' bir Quaresma'nın sahada olacağı sözünü verdi. Portekizli oyuncunun konuşmasının sonunda "Maç bitiminde galibiyet üçlüsünü çektirmek isterim" dediği ifade edildi.

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