21 Şubat 2019, Perşembe
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BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.
Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.
Beşiktaş As Başkanı, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yemekte yer aldı.
Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.
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