21 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek

Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

BJK ve A Takımdan , futbol takımına yemek verdi.

BJK ve A Takımdan , futbol takımına yemek verdi.

As Başkanı, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, teknik direktör , teknik ekip ve futbolcular da yemekte yer aldı.

Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.

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